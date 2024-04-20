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Osceola video: DJ Uiagalelei, Lawrance Toafili, Marvin Jones Jr., AZ Thomas

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Quarterback DJ Uiagalelei, running back Lawrance Toafili, defensive end Marvin Jones Jr. and cornerback Azareye'h Thomas discuss Florida State's spring and the showcase on Saturday afternoon.

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