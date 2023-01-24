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Osceola video: Edmond, Morlock, Jacobs, Ward

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Defensive end Gilber Edmond, tight end Kyle Morlock, wide receiver Vandrevius Jacobs and linebacker DeMarco Ward meet with the media on Tuesday morning.

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