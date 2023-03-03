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Osceola video: FSU defensive assistant coaches preview spring football

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Florida State defensive coaches Adam Fuller, Odell Haggins, John Papuchis, Randy Shannon and Patrick Surtain discuss offseason conditioning and preview spring practices, which begin on Monday.

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