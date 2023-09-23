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Osceola video: FSU’s celebration after winning at Clemson to improve to 4-0

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

FSU needed overtime to stay unbeaten but the Seminoles came back from a pair of 10-point deficits to improve to 4-0 entering the bye week. Here’s video of the team’s celebration.

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