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Osceola video: Highlights as FSU returns to practice field Tuesday

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

The Florida State football team returned to the practice field on Tuesday afternoon after the Easter holiday. This was the Seminoles' sixth practice of spring camp.

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