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Osceola Video: Highlights from FSU football spring practice #7

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

After the team had its first spring scrimmage Saturday, Florida State was back at practice Tuesday afternoon, its seventh practice of 15 it is allotted for the spring.

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