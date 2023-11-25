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Osceola video: Jared Verse, Braden Fiske, Trey Benson, Tate Rodemaker

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Florida State defensive linemen Jared Verse and Braden Fiske as well as running back Trey Benson and quarterback Tate Rodemaker discuss the win over Florida.

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