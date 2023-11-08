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Osceola video: Jordan Travis, Ashlynd Barker

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Quarterback Jordan Travis and defensive back Ashlynd Barker talk with the media after Wednesday's practice.

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