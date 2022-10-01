News More News
{{ timeAgo('2022-10-01 19:42:40 -0500') }} football Edit

Osceola Video: Jordan Travis on FSU's 31-21 loss to Wake Forest

Ariya Massoudi • TheOsceola
Director of Creative Media
@AriyaMassoudi

Florida State QB Jordan Travis details what went wrong for No. 23 FSU in its 31-21 loss to No. 22 Wake Forest.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}