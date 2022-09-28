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Osceola video: Jordan Travis on his return from injury, WRs, 4-0 start

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

Florida State quarterback Jordan Travis discusses his return from injury at Louisville, the depth of the receiver room, watching Tate Rodemaker have success and how much he appreciates the team's 4-0 start.

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