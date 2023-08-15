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Osceola video: Kyle Morlock, Caziah Holmes on their development camp

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

Running back Caziah Holmes and tight end Kyle Morlock, two standouts in preseason camp, speak with the media after Tuesday's practice.

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