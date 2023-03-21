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Osceola video: Lawrance Toafili, Joshua Farmer

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

FSU running back Lawrance Toafili and defensive tackle Joshua Farmer talk with the media after Tuesday's practice.

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