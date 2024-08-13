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Osceola Video: Look at progress of Doak renovation
Jerry Kutz
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TheOsceola
Publisher
In this video from Monday, Florida State football fans can get a look at the progress of seating installation from inside Doak Campbell Stadium.
FSU plays its home opener against Boston College on Sept. 2.
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