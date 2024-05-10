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Osceola video: Looking at damage at Howser Stadium, FSU's Circus

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

A look at the damage along the right-field screen and foul pole at Dick Howser Stadium on Friday afternoon.

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