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Osceola video: Lottie Woad on winning Augusta National Women's Amateur
Curt Weiler
•
TheOsceola
Senior Writer
FSU golfer Lottie Woad discusses her victory at Augusta National, closing with birdies on 17 and 18 for the win, on Saturday afternoon.
For her career at Florida State (17 tournaments, 50 rounds) Woad is a cumulative total of 49 strokes under par.
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