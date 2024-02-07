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Osceola video: Marvin Jones Jr., Sione Lolohea, Jaylin Lucas, Kam Davis

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Defensive ends Marvin Jones Jr. and Sione Lolohea, running back/returner Jaylin Lucas and running back Kam Davis discuss their first few weeks at Florida State during interviews with the media on Wednesday.

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