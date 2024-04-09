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Osceola video: Mike Norvell, Alex Atkins

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Florida State coach Mike Norvell and offensive coordinator Alex Atkins reflect on scrimmage No. 2 and Tuesday's practice.

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