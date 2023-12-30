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Osceola video: Mike Norvell, Brock Glenn, Kalen DeLoach

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

MIAMI GARDENS — Coach Mike Norvell, quarterback Brock Glenn and linebacker Kalen DeLoach discuss FSU's loss to Georgia in the Orange Bowl.

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