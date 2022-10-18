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Osceola video: Mike Norvell on film review, bye week, need for takeaways

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

Mike Norvell talks with the media after Tuesday's practice, discussing the bye week, the return of Fabien Lovett, what he saw on film after rewatching FSU's game against Clemson and more.

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