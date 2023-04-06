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Osceola video: Mike Norvell on FSU's 11th practice, held inside Doak

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Mike Norvell discusses the competition in Thursday's practice, which featured a good amount of 11-on-11 work, as the offense and defense worked out inside Doak Campbell Stadium.

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