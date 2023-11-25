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Osceola video: Mike Norvell on FSU's defense, Benson, Rodemaker, win at UF

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

Mike Norvell discusses Florida State's win over Florida, Trey Benson's three touchdowns, Tate Rodemaker's toughness and the next step of competing for an ACC title next Saturday.

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