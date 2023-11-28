Advertisement
News More News
ago football Edit

Osceola video: Mike Norvell on FSU's QBs, Louisville, busy December

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Mike Norvell discusses quarterbacks Tate Rodemaker and Brock Glenn, what he has seen from Louisville on film and how busy the December calendar is between preparations for a postseason game as well as signing day and the opening of the transfer portal.

Follow The Osceola on Facebook

Follow The Osceola on Twitter

Subscribe to the Osceola's YouTube channel

Subscribe to the Osceola's podcasts on Apple

Subscribe to the Osceola's podcasts on Spotify

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement