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Osceola video: Mike Norvell on Ja'Khi Douglas, FSU's trip to ACC title game

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

PITTSBURGH — Mike Norvell on Florida State's win, Ja'Khi Douglas' 100-yard game, the defense shutting down the Panthers on third down, Alex Mastromanno's night and more.

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