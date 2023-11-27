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Osceola video: Mike Norvell on Rodemaker, Dent, UF win, Louisville

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Florida State coach Mike Norvell reflects on the win at Florida, how Tate Rodemaker performed, the offensive line, Akeem Dent having his best game and takes a look forward at Louisville.

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