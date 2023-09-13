News More News
ago football Edit

Osceola video: Mike Norvell on Spann, Williamson, preparing for stormy game

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Mike Norvell discusses the development of Deuce Spann, Darion Williamson's performance in the last few weeks, what the Seminoles are doing to prepare for stormy weather at Boston College and more.

Follow The Osceola on Facebook

Follow The Osceola on Twitter

Subscribe to the Osceola's YouTube channel

Subscribe to the Osceola's podcasts on Apple

Subscribe to the Osceola's podcasts on Spotify

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}