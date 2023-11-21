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Osceola video: Mike Norvell on Tate Rodemaker, Brock Glenn, UF defense

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Mike Norvell discusses Florida State's practice on Tuesday, what he saw from Tate Rodemaker and Brock Glenn, how Florida's defensive front pressures an opponent and receiver Deuce Spann.

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