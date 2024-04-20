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Osceola video: Mike Norvell wraps up showcase, spring

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Coach Mike Norvell wraps up Florida State's spring showcase on Saturday and the spring practices.

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