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Osceola video: Patrick Surtain on FSU's DBs, their progress in camp

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

FSU defensive backs coach Pat Surtain Sr. talked after Thursday’s practice about Azareye’h Thomas, Fentrell Cypress and the rest of his secondary this preseason.

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