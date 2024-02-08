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Osceola video: Shawn Murphy, Earl Little Jr., freshman DBs

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Florida State linebacker Shawn Murphy is joined by defensive backs Earl Little Jr., Charles Lester, Jamari Howard and Cai Bates for newcomer interviews on Thursday.

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