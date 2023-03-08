News More News
{{ timeAgo('2023-03-08 18:18:20 -0600') }} football Edit

Osceola Video: Sights and sounds from FSU's second spring practice

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

The Florida State football team was back on the practice field Wednesday afternoon. The Osceola was in attendance and shot over eight minutes of practice footage during the opening periods, covering a number of different drills and position groups.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}