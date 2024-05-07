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Osceola video: Tramell Jones at Orlando OT7
Rivals video
Special to the Osceola
Check out highlights of 2025 quarterback Tramell Jones, a Florida State commitment, in action at OT7 in Orlando.
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