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Osceola video: Travis, Bell, Spann, Fiske, Lovett, Payton, Brown

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

Quarterback Jordan Travis, tight end Jaheim Bell, kick returner Deuce Spann, defensive tackles Braden Fiske and Fabien Lovett, defensive end Patrick Payton and defensive back Shyheim Brown spoke with the media on Saturday after FSU's win over Duke.

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