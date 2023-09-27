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Osceola video: Trey Benson, Maurice Smith on 4-0 start, run game

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

Running back Trey Benson and center Maurice Smith discuss FSU's 4-0 start and struggles in the run game.

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