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Osceola video: Wyckoff, Latson, Timpson on first day of preseason practice

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Coach Brooke Wyckoff as well as guard Ta'Niya Latson and forward Makayla Timpson discuss their offseason, how valuable the time European trip was for Florida State and preview the team's first practice on Monday afternoon.

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