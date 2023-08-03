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Projecting Florida State football's defensive depth chart

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

We won't see an official Florida State football depth chart until the week of the Seminoles' season opener vs. LSU. And even then, it will likely be filled with more co-starters or co-backups than the team actually has in the gamesmanship effort that all college football teams enlist nowadays.

But before FSU begins its fall camp on Thursday — exactly one month out from its 2023 season opener — it's time to take a stab at what FSU's depth chart could look like entering the preseason.

After writing up an offensive projection Wednesday, it's time for a defensive depth chart projection.

FSU defensive depth chart projection
Position Starter Backup

Defensive end

Patrick Payton

Byron Turner Jr.

Defensive tackle

Braden Fiske

Darrell Jackson

Nose guard

Fabien Lovett

Josh Farmer

Fox

Jared Verse

Gilber Edmond

Linebacker (Mike)

Tatum Bethune

DJ Lundy

Linebacker (Will)

Kalen DeLoach

Omar Graham Jr.

Cornerback

Fentrell Cypress

Jarrian Jones

Cornerback

Renardo Green

Azareye'h Thomas

Nickel cornerback

Greedy Vance

Quindarrius Jones

Buck

Akeem Dent

K.J. Kirkland

Free safety

Shyheim Brown

Kevin Knowles II

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