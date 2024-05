FSU coaches will be on the road most of May scouring the country as they continue to build on their recruiting classes for the next several years. Here is our recruiting report with a recap of prospects from the classes of 2025, 2026 and 2027 that Florida State offered on Wednesday and Thursday.

Advertisement

Fenuku is one of the few 2025 prospects that has reported receiving an FSU offer this spring. He was offered by tight ends coach Chris Thomsen earlier this week. The rising senior has been offered by Ohio State, TCU, Texas Tech, Florida, USC and Tennessee this spring as well. Please click on the link below to view Fenuku's HUDL highlights. Henry Fenuku - Hudl

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CbGVzc2VkIHRvIHJlY2VpdmUgYW4gT2ZmZXIgZnJvbSBGbG9yaWRh IFN0YXRlIFVuaXZlcnNpdHkhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vVGhvbXNlbkNocmlzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBUaG9tc2Vu Q2hyaXM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vdGhlcmVh bHJheWdhdGVzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkB0aGVyZWFscmF5Z2F0 ZXM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hFUmVp bmhhcnQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoRVJlaW5oYXJ0PC9h PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoQ2FsaG91bjQ2 P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaENhbGhvdW40NjwvYT4gPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaEtQYXJrP3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaEtQYXJrPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3QuY28vTXhZdEpEeEZBRSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL014WXRKRHhGQUU8 L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgSGVucnkgRmVudWt1IChASGVucnk3N0ZlbnVrdSkg PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9IZW5yeTc3RmVudWt1L3N0 YXR1cy8xNzg1NDgxODgyMjkwODUyMDAxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci Pk1heSAxLCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4yMDI1IE5vcnRoIENyb3dsZXkoVFgpIE9MIEhlbnJ5IEZlbnVrdSBp biBhY3Rpb24gYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNo dGFnL1VBTmV4dD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ I1VBTmV4dDwvYT4gIENhbXAgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2pScWdm a1NFY3giPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9qUnFnZmtTRWN4PC9hPjwvcD4mbWRh c2g7IENoYXJsaWUgV2lsbGlhbXMgKEBDb2FjaFdpbGxpYW1zSUkpIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hXaWxsaWFtc0lJL3N0YXR1 cy8xNzY2ODU3ODA0OTA2NjcyMjMzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1h cmNoIDEwLCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Fahey was offered by quarterbacks coach Tony Tokarz who is on the road this week in California. The rising junior also has offers from Cal, Cincinnati, Ole Miss, San Diego State and SMU. As a sophomore he threw for 2,184 yards while completing 163 of 260 attempts while splitting time at quarterback. He threw 26 TDs vs. just six interceptions. Fahey also ran for 469 yards on 67 carries despite being considered a pro-style quarterback.

Please click on the link below to view Fahey's HUDL highlights. Luke Fahey - Hudl



Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CbGVzc2VkIGFuZCBodW1ibGVkIHRvIHJlY2VpdmUgYW4gb2ZmZXIg ZnJvbSBGbG9yaWRhIFN0YXRlICEhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9I aVVZUmNBUlcyIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vSGlVWVJjQVJXMjwvYT48L3A+ Jm1kYXNoOyBMdWtlIEZhaGV5IDIwMjYgKEBMdWtlRmFoZXkwMykgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9MdWtlRmFoZXkwMy9zdGF0dXMvMTc4 NTc5ODQ1ODY4OTEzODk1OD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXkgMSwg MjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9 InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Bbm90aGVyIGdyZWF0IHRocm93IEx1a2UgRmFoZXksIHN1cGVyIHNv cGghIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9CYmJLUEZMRWp2Ij5waWMudHdp dHRlci5jb20vQmJiS1BGTEVqdjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBEYW4gQWxiYW5v IChAb2N2YXJzaXR5Z3V5KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L29jdmFyc2l0eWd1eS9zdGF0dXMvMTczMzM0OTM4MDMwNzE2MTE2OD9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciA5LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2tx dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0 PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

The rising sophomore is picking up offers left and right. FSU, Nebraska, Ohio State, Alabama, Miami, Arizona State, Tennessee, Washington, Utah, Georgia and Oregon have all offered Bowman since mid-January. As a freshman he caught 11 passes for 125 yards and four touchdowns in eight games. Please click on the link below to view Bowman's HUDL highlights. Mark Bowman - Hudl

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BTEwgR0xPUlkgVE8gR09EISE8YnI+PGJyPkJsZXNzZWQgdG8gcmVj ZWl2ZSBhbiBvZmZlciBmcm9tIEZsb3JpZGEgU3RhdGUgVW5pdmVyc2l0eSEg PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9NREZvb3RiYWxsP3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBNREZvb3RiYWxsPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoX1Rva2FyelFCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkBDb2FjaF9Ub2thcnpRQjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9UaG9tc2VuQ2hyaXM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ QFRob21zZW5DaHJpczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0RXOEFj WjB2VkEiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9EVzhBY1owdlZBPC9hPjwvcD4mbWRh c2g7IE1hcmsgQm93bWFuIChATWFya19Cb3dtYW4wOSkgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9NYXJrX0Jvd21hbjA5L3N0YXR1cy8xNzg1ODUy ODE3Mjk2NzY1MzgyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1heSAyLCAyMDI0 PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm LTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Florida State is the second FBS offer for McDonald, who also has an offer from Ole Miss. He is being recruited as a cornerback or athlete. As a freshman he played in 11 varsity games and had 11 catches for 195 yards. McDonald also carried the ball three times and completed four of five passes as a quarterback. He made 65 tackles as a defensive back including 5 TFLs.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGFua2Z1bCB0byByZWNlaXZlIGFuIG9mZmVyIGZyb20gPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9GU1VGb290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5ARlNVRm9vdGJhbGw8L2E+IPCflLTwn5+h8J+NojxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRmVydGl0dGFfR2FiZT9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ARmVydGl0dGFfR2FiZTwvYT48YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL00zU1BPUlRTXz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5ATTNTUE9SVFNfPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L0RlZHJpY19NY0RvbmFsZD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ARGVkcmlj X01jRG9uYWxkPC9hPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vempv bmVzX21ocz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AempvbmVzX21oczwvYT4g PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9zaGF5aG9kZ2UzP3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBzaGF5aG9kZ2UzPC9hPjxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vTWFyc2hhbGxSaXZhbHM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+QE1hcnNoYWxsUml2YWxzPC9hPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vQkhvd2FyZF8xMT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQkhv d2FyZF8xMTwvYT48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3N3aWx0 Zm9uZzI0Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AU1dpbHRmb25nMjQ3PC9h PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3NhbXNwaWVncz9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Ac2Ftc3BpZWdzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NoYWRTaW1tb25zXz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5AQ2hhZFNpbW1vbnNfPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL1phY2hfQmVycnk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFphY2hf QmVycnk8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVG9tTHVn aW5iaWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBUb21MdWdpbmJpbGw8L2E+ IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ3JhaWdIYXViZXJ0P3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDcmFpZ0hhdWJlcnQ8L2E+IDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdC5jby9FY3FMRnh0Tm5zIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vRWNx TEZ4dE5uczwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBEb2xwaCBNY0RvbmFsZCAoQERvbHBo RU1jZG9uYWxkKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0RvbHBo RU1jZG9uYWxkL3N0YXR1cy8xNzg1ODE0NDgzODk1NTAxMTgyP3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPk1heSAxLCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+ CjwvZGl2PgoK

Rising sophomore offensive tackle prospect Jasper Ngokwere was offered by Chris Thomsen on Thursday afternoon. Ngokwere also has offers from San Diego State, SMU, Texas A&M and Texas Tech. He also plays basketball for his high school.