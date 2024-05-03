Advertisement
News More News
ago football Edit

Recruiting: More 2025, 2026, 2027 offers go out on Wednesday and Thursday

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

FSU coaches will be on the road most of May scouring the country as they continue to build on their recruiting classes for the next several years. Here is our recruiting report with a recap of prospects from the classes of 2025, 2026 and 2027 that Florida State offered on Wednesday and Thursday.

Advertisement

Fenuku is one of the few 2025 prospects that has reported receiving an FSU offer this spring. He was offered by tight ends coach Chris Thomsen earlier this week. The rising senior has been offered by Ohio State, TCU, Texas Tech, Florida, USC and Tennessee this spring as well.

Please click on the link below to view Fenuku's HUDL highlights.

Henry Fenuku - Hudl

Fahey was offered by quarterbacks coach Tony Tokarz who is on the road this week in California. The rising junior also has offers from Cal, Cincinnati, Ole Miss, San Diego State and SMU. As a sophomore he threw for 2,184 yards while completing 163 of 260 attempts while splitting time at quarterback. He threw 26 TDs vs. just six interceptions. Fahey also ran for 469 yards on 67 carries despite being considered a pro-style quarterback.

Please click on the link below to view Fahey's HUDL highlights.

Luke Fahey - Hudl


The rising sophomore is picking up offers left and right. FSU, Nebraska, Ohio State, Alabama, Miami, Arizona State, Tennessee, Washington, Utah, Georgia and Oregon have all offered Bowman since mid-January.

As a freshman he caught 11 passes for 125 yards and four touchdowns in eight games.

Please click on the link below to view Bowman's HUDL highlights.

Mark Bowman - Hudl

Florida State is the second FBS offer for McDonald, who also has an offer from Ole Miss. He is being recruited as a cornerback or athlete. As a freshman he played in 11 varsity games and had 11 catches for 195 yards. McDonald also carried the ball three times and completed four of five passes as a quarterback. He made 65 tackles as a defensive back including 5 TFLs.

Rising sophomore offensive tackle prospect Jasper Ngokwere was offered by Chris Thomsen on Thursday afternoon. Ngokwere also has offers from San Diego State, SMU, Texas A&M and Texas Tech. He also plays basketball for his high school.

Follow The Osceola on Facebook

Follow The Osceola on Twitter

Subscribe to the Osceola's YouTube channel

Subscribe to the Osceola's podcasts on Apple

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement