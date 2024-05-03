FSU coaches will be on the road most of May scouring the country as they continue to build on their recruiting classes for the next several years. Here is our recruiting report with a recap of prospects from the classes of 2025, 2026 and 2027 that Florida State offered on Wednesday and Thursday.
Fenuku is one of the few 2025 prospects that has reported receiving an FSU offer this spring. He was offered by tight ends coach Chris Thomsen earlier this week. The rising senior has been offered by Ohio State, TCU, Texas Tech, Florida, USC and Tennessee this spring as well.
Please click on the link below to view Fenuku's HUDL highlights.
Henry Fenuku - Hudl
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5CbGVzc2VkIHRvIHJlY2VpdmUgYW4gT2ZmZXIgZnJvbSBGbG9yaWRh
IFN0YXRlIFVuaXZlcnNpdHkhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vVGhvbXNlbkNocmlzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBUaG9tc2Vu
Q2hyaXM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vdGhlcmVh
bHJheWdhdGVzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkB0aGVyZWFscmF5Z2F0
ZXM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hFUmVp
bmhhcnQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoRVJlaW5oYXJ0PC9h
PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoQ2FsaG91bjQ2
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaENhbGhvdW40NjwvYT4gPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaEtQYXJrP3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaEtQYXJrPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3QuY28vTXhZdEpEeEZBRSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL014WXRKRHhGQUU8
L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgSGVucnkgRmVudWt1IChASGVucnk3N0ZlbnVrdSkg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9IZW5yeTc3RmVudWt1L3N0
YXR1cy8xNzg1NDgxODgyMjkwODUyMDAxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
Pk1heSAxLCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz
cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg
Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj4yMDI1IE5vcnRoIENyb3dsZXkoVFgpIE9MIEhlbnJ5IEZlbnVrdSBp
biBhY3Rpb24gYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNo
dGFnL1VBTmV4dD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
I1VBTmV4dDwvYT4gIENhbXAgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2pScWdm
a1NFY3giPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9qUnFnZmtTRWN4PC9hPjwvcD4mbWRh
c2g7IENoYXJsaWUgV2lsbGlhbXMgKEBDb2FjaFdpbGxpYW1zSUkpIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hXaWxsaWFtc0lJL3N0YXR1
cy8xNzY2ODU3ODA0OTA2NjcyMjMzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1h
cmNoIDEwLCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz
cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg
Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Fahey was offered by quarterbacks coach Tony Tokarz who is on the road this week in California. The rising junior also has offers from Cal, Cincinnati, Ole Miss, San Diego State and SMU. As a sophomore he threw for 2,184 yards while completing 163 of 260 attempts while splitting time at quarterback. He threw 26 TDs vs. just six interceptions. Fahey also ran for 469 yards on 67 carries despite being considered a pro-style quarterback.
Please click on the link below to view Fahey's HUDL highlights.
Luke Fahey - Hudl
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5CbGVzc2VkIGFuZCBodW1ibGVkIHRvIHJlY2VpdmUgYW4gb2ZmZXIg
ZnJvbSBGbG9yaWRhIFN0YXRlICEhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9I
aVVZUmNBUlcyIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vSGlVWVJjQVJXMjwvYT48L3A+
Jm1kYXNoOyBMdWtlIEZhaGV5IDIwMjYgKEBMdWtlRmFoZXkwMykgPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9MdWtlRmFoZXkwMy9zdGF0dXMvMTc4
NTc5ODQ1ODY4OTEzODk1OD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXkgMSwg
MjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw
czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9
InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Bbm90aGVyIGdyZWF0IHRocm93IEx1a2UgRmFoZXksIHN1cGVyIHNv
cGghIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9CYmJLUEZMRWp2Ij5waWMudHdp
dHRlci5jb20vQmJiS1BGTEVqdjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBEYW4gQWxiYW5v
IChAb2N2YXJzaXR5Z3V5KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L29jdmFyc2l0eWd1eS9zdGF0dXMvMTczMzM0OTM4MDMwNzE2MTE2OD9yZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciA5LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2tx
dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp
dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0
PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
The rising sophomore is picking up offers left and right. FSU, Nebraska, Ohio State, Alabama, Miami, Arizona State, Tennessee, Washington, Utah, Georgia and Oregon have all offered Bowman since mid-January.
As a freshman he caught 11 passes for 125 yards and four touchdowns in eight games.
Please click on the link below to view Bowman's HUDL highlights.
Mark Bowman - Hudl
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BTEwgR0xPUlkgVE8gR09EISE8YnI+PGJyPkJsZXNzZWQgdG8gcmVj
ZWl2ZSBhbiBvZmZlciBmcm9tIEZsb3JpZGEgU3RhdGUgVW5pdmVyc2l0eSEg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9NREZvb3RiYWxsP3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBNREZvb3RiYWxsPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoX1Rva2FyelFCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPkBDb2FjaF9Ub2thcnpRQjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9UaG9tc2VuQ2hyaXM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
QFRob21zZW5DaHJpczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0RXOEFj
WjB2VkEiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9EVzhBY1owdlZBPC9hPjwvcD4mbWRh
c2g7IE1hcmsgQm93bWFuIChATWFya19Cb3dtYW4wOSkgPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9NYXJrX0Jvd21hbjA5L3N0YXR1cy8xNzg1ODUy
ODE3Mjk2NzY1MzgyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1heSAyLCAyMDI0
PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v
cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm
LTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Florida State is the second FBS offer for McDonald, who also has an offer from Ole Miss. He is being recruited as a cornerback or athlete. As a freshman he played in 11 varsity games and had 11 catches for 195 yards. McDonald also carried the ball three times and completed four of five passes as a quarterback. He made 65 tackles as a defensive back including 5 TFLs.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGFua2Z1bCB0byByZWNlaXZlIGFuIG9mZmVyIGZyb20gPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9GU1VGb290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5ARlNVRm9vdGJhbGw8L2E+IPCflLTwn5+h8J+NojxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRmVydGl0dGFfR2FiZT9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ARmVydGl0dGFfR2FiZTwvYT48YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL00zU1BPUlRTXz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5ATTNTUE9SVFNfPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L0RlZHJpY19NY0RvbmFsZD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ARGVkcmlj
X01jRG9uYWxkPC9hPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vempv
bmVzX21ocz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AempvbmVzX21oczwvYT4g
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9zaGF5aG9kZ2UzP3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBzaGF5aG9kZ2UzPC9hPjxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vTWFyc2hhbGxSaXZhbHM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+QE1hcnNoYWxsUml2YWxzPC9hPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vQkhvd2FyZF8xMT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQkhv
d2FyZF8xMTwvYT48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3N3aWx0
Zm9uZzI0Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AU1dpbHRmb25nMjQ3PC9h
PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3NhbXNwaWVncz9yZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Ac2Ftc3BpZWdzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NoYWRTaW1tb25zXz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5AQ2hhZFNpbW1vbnNfPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL1phY2hfQmVycnk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFphY2hf
QmVycnk8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVG9tTHVn
aW5iaWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBUb21MdWdpbmJpbGw8L2E+
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ3JhaWdIYXViZXJ0P3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDcmFpZ0hhdWJlcnQ8L2E+IDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdC5jby9FY3FMRnh0Tm5zIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vRWNx
TEZ4dE5uczwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBEb2xwaCBNY0RvbmFsZCAoQERvbHBo
RU1jZG9uYWxkKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0RvbHBo
RU1jZG9uYWxkL3N0YXR1cy8xNzg1ODE0NDgzODk1NTAxMTgyP3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPk1heSAxLCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj
cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v
d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+
CjwvZGl2PgoK
Rising sophomore offensive tackle prospect Jasper Ngokwere was offered by Chris Thomsen on Thursday afternoon. Ngokwere also has offers from San Diego State, SMU, Texas A&M and Texas Tech. He also plays basketball for his high school.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQUdU
Rz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0FHVEc8L2E+
IEJsZXNzZWQgdG8gcmVjZWl2ZSBhbiBvZmZlciBmcm9tIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRlNVRm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+QEZTVUZvb3RiYWxsPC9hPiDwn5mPIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vVGhvbXNlbkNocmlzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PkBUaG9tc2VuQ2hyaXM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vQ29hY2hfS0hvbGxvd2F5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2Fj
aF9LSG9sbG93YXk8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
UmljaGFyZHNvbjFGQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUmljaGFyZHNv
bjFGQjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9jb2FjaEFD
b3BlbGFuZD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AY29hY2hBQ29wZWxhbmQ8
L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby94THRMbml4c2s3Ij5waWMudHdp
dHRlci5jb20veEx0TG5peHNrNzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBKYXNwZXIgTmdv
a3dlcmUgKEBqYXNwZXIyMDI3KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL2phc3BlcjIwMjcvc3RhdHVzLzE3ODYxOTU1MTc1MzUzMjI0NjQ/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWF5IDMsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl
Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy
LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8
L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=