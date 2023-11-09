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Recruiting: Visitors' list for the FSU vs. Miami game

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

FSU's game against Miami will bring some of the top prospects from the state of Florida and from around the country to Tallahassee this weekend. Seminoles head coach Mike Norvell will be hosting close to 100 prospects on unofficial visits this weekend.

Here is who the Osceola is expecting to be in attendance for the Seminoles game against the Hurricanes.

2024, 2025, 2026 FSU commits

2024 prospects

2025 prospects

2026 prospects

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