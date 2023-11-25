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Recruits react to Florida State's 24-15 win over Florida
Nick Carlisle
•
TheOsceola
Writer
Florida State finished the regular season undefeated by beating the Florida Gators 24-15 in Gainesville on Saturday. Here are what Florida State commits and targets are saying about the Seminoles rivalry win.
"I'm just glad we pulled it out. Tough environment but awesome win. Undefeated was the plan and we did it. Unbelievable season."
"It was a great win. I was very hypee for it and felt like when Tate (Rodemaker) got comfortable i knew we was going to win. Trey (Benson) was very patient and had very good runs."
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Commits BJ Gibson and and DD Holmes were tweeting throughout the game on Saturday but in the end, kept it short and sweet with their reactions on Twitter.
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KJ Bolden, who was in Auburn for the Iron Bowl this weekend, had a specific message for Florida commit LJ McCray and Ohio State commit Jeremiah Smith.
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