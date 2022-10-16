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{{ timeAgo('2022-10-16 14:35:26 -0500') }} football Edit

Seminole Sidelines coming Sunday at 6: FSU-Clemson analysis, what's next

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Seminole Sidelines will be live in the video player below or on the Osceola's YouTube channel on Sunday at 6 p.m.

Join co-hosts Ariya Massoudi and Patrick Burnham as they are joined by Osceola football analysts Charlie Ward and Mark Salva. They will break down FSU-Clemson as well as what's next for the Seminoles in the final five games of the regular season.

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