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Seminole Sidelines: DJU picks FSU, three veterans set to return for 2024

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

On a Monday edition of Seminole Sidelines, The Osceola's Curt Weiler and Bob Ferrante discuss what FSU landing quarterback DJ Uiagalelei means for 2024 (and how it impacts the quarterback room) as well as The Battle's End announcing that Patrick Payton, Darius Washington and Maurice Smith will return.

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