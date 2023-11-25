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Seminole Sidelines: First impressions of FSU's win at Florida

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

On the Osceola's First Impressions, Mark Salva, Patrick Burnham and Charles Fishbein discuss Florida State's 24-15 win over Florida on Saturday night. The guys discuss the defense's second-half performance, Trey Benson's three touchdown runs, Tate Rodemaker's night.

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