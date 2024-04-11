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Seminole Sidelines: FSU's impressive turnaround with Teddy Cahill

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

Osceola senior writer Curt Weiler catches up with Baseball America's Teddy Cahill to talk about Link Jarrett's remarkable Florida State baseball rebuild, what this team's ceiling could be and much more.

The show is sponsored by Seminoles2Ireland.com, which has built travel packages to help FSU fans enjoy the season opener against Georgia Tech and build fan experiences in and around Dublin in August, as well as Alumni Hall.

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