News More News
{{ timeAgo('2022-11-20 14:22:54 -0600') }} football Edit

Seminole Sidelines: FSU's progress, bowl scenarios, recruiting

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Join us for Seminole Sidelines on Sunday at 6 p.m. Watch below or on our YouTube channel. Patrick Burnham leads a discussion with football analyst Mark Salva as well as senior writer Curt Weiler and recruiting analyst Charles Fishbein.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}