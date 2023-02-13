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Seminole Sidelines: FSU sports weekend recap

Ariya Massoudi • TheOsceola
Director of Creative Media
@AriyaMassoudi

Ariya Massoudi, Curt Weiler, and Bob Ferrante recap Derrick Nnadi and Josh Kaindoh winning the Super Bowl with the Chiefs, FSU Softball's opening weekend, FSU Men's and Women's Hoops, as well as some FSU Baseball.

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