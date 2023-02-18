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Seminole Sidelines: FSU spring preview on defensive ends

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

Pat Burnham and Charles Fishbein discuss FSU's defensive end unit, including Jared Verse's unlikely return, the addition of Gilber Edmond and more, before the Seminoles begin spring camp next month.

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