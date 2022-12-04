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Seminole Sidelines: FSU to Orlando, early thoughts on Oklahoma

Ariya Massoudi • TheOsceola
Director of Creative Media
@AriyaMassoudi

The Seminole Sidelines crew gives a first look at Florida State's matchup against Oklahoma in the Cheez-It Bowl in Orlando on Dec. 29 and takes fan questions and comments.

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