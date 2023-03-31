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Seminole Sidelines: Recruiting update, reflections from Miami Rivals camp

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

Pat Burnham and Charles Fishbein break down top prospects at the 2023 Rivals Miami camp and what makes each player a good fit for the college game.

FSU is in the mix for some of the top 2024 prospects from Florida and the Southeast.

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