PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Three predictions for Florida State's 2025 recruiting class
Nick Carlisle
•
TheOsceola
Writer
Spring visits are in full swing across the country as prospects are traveling to contending programs to get a feel for how they would fit at each school. Florida State has been hosting a wide varie...
You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.
-
Members-only forums
-
Predict prospect commits with FanFutureCast
-
Exclusive highlights and interviews
-
Exclusive coverage of Rivals Camp Series
-
Breaking recruiting news
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMwOTciLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL2Zsb3JpZGFzdGF0ZS5yaXZh
bHMuY29tL25ld3MvdGhyZWUtcHJlZGljdGlvbnMtZm9yLWZsb3JpZGEtc3Rh
dGUtcy0yMDI1LXJlY3J1aXRpbmctY2xhc3MiCiAgfSk7CiAgKGZ1bmN0aW9u
KCkgewogICAgdmFyIHMgPSBkb2N1bWVudC5jcmVhdGVFbGVtZW50KCJzY3Jp
cHQiKSwgZWwgPSBkb2N1bWVudC5nZXRFbGVtZW50c0J5VGFnTmFtZSgic2Ny
aXB0IilbMF07IHMuYXN5bmMgPSB0cnVlOwogICAgLy8gbG9hZGluZyB0aGUg
ZXZlcmdyZWVuIHZlcnNpb24gb2YgY3MuanMgc28gd2UgYWx3YXlzIGhhdmUg
dGhlIGxhc3QgdmVyc2lvbgogICAgcy5zcmMgPSAiaHR0cHM6Ly9zLnlpbWcu
Y29tL2N4L3Z6bS9jcy5qcyI7CiAgICBlbC5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJl
Zm9yZShzLCBlbCk7CiAgfSkoKTsKPC9zY3JpcHQ+Cgo8bm9zY3JpcHQ+CiAg
PGltZyBzcmM9Imh0dHBzOi8vc2Iuc2NvcmVjYXJkcmVzZWFyY2guY29tL3A/
YzE9MiZjMj03MjQxNDY5JmM3PWh0dHBzJTNBJTJGJTJGZmxvcmlkYXN0YXRl
LnJpdmFscy5jb20lMkZuZXdzJTJGdGhyZWUtcHJlZGljdGlvbnMtZm9yLWZs
b3JpZGEtc3RhdGUtcy0yMDI1LXJlY3J1aXRpbmctY2xhc3MmYzU9MjAyMjcz
MzA5NyZjdj0yLjAmY2o9MSZjc191Y2ZyPTAiIC8+Cjwvbm9zY3JpcHQ+Cjwh
LS0gRW5kIGNvbVNjb3JlIFRhZyAtLT4KCgo=