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Transfer additions Braden Fiske, Keiondre Jones on why they chose FSU, more

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

The Florida State football newcomer interviews continued Thursday morning with the final two transfers who had not yet been interviewed by the media.

Western Michigan defensive tackle transfer Braden Fiske discussed why he chose FSU, how the coaching staff impressed him and his early impressions of the FSU roster and defensive tackle room.

Auburn offensive line transfer Keiondre Jones talked about his tough decision to leave the Tigers, what impressed him about the Seminoles and FSU's crowded, talented offensive line unit.

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