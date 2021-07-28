 Extended interview with FSU grad transfer defensive end Jermaine Johnson
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Warchant TV: Extended FSU Jermaine Johnson interview at ACC Kickoff

Aslan Hajivandi • Warchant
Director of Digital Media
@AslanHodges

CHARLOTTE, N.C. -- Florida State grad transfer defensive end Jermaine Johnson spoke to reporters for more than 30 minutes in the player breakout room at ACC Kickoff.

Here is video of that entire Q&A session.

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